Анджелину Джоли заметили с новым бойфрендом: фото

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли начала часто появляться на публике с новым спутником.

Симпатией 42-летней знаменитости стал 33-летний актер Гаррет Хедлунд. Об этом сообщает издание Radar Online.

По информации журналистов, пара сейчас находится на стадии так называемого конфетно-букетного периода. Известно, что симпатизирующие друг другу актеры обмениваются частыми сообщениями по электронке и в мессенджере, а также планируют совместные ужины.

"От обмена электронными письмами дошло до обмена смс по несколько раз в день и планирования встречи за ужином. Гаррет делает все активные шаги", – рассказал источник, близкий к Джоли.

В издании отмечают, что Джоли не скрывает своих позитивных эмоций в связи с ухаживаниями талантливого молодого человека. Друзьям она призналась, что ей льстят знаки внимания Хедлунда. Актриса откровенно заявила, что готова к новому роману.

Знакомые пары отмечают, что симпатия пробежала между актерами еще во время съемок фильма "Несломленный", режиссером которого была Джоли.

Хедлунду довелось поработать на съемочной площадке и с Брэдом Питом. В фильме "Троя" актер сыграл роль Патрокла (собрата Ахиллеса, которого сыграл Питт).

Ранее новый бойфренд Джоли встречался с актрисой Кристен Данст.

Напомним, после резонансного бракоразводного процесса Брэд Питт решил на год отказаться от секса, посвятить себя медитации и заботе о теле.