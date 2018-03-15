Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой в ярком кожаном боди

Певица Вера Брежнева взволновала своих поклонников откровенным фото в красном кожаном боди, которое выгодно подчеркивает фигуру артистки.

Снимком со съемок клипа на композицию "Ты мой человек" певица поделилась на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что такой сексуальный боди с глубоким декольте для Брежневой создала стилист Соня Солтес.

"Тогда и я с тобой навек. Ты - судьба. #ТЫМОЙЧЕЛОВЕК", - подписала снимок Брежнева.

Поклонники пришли в восторг от кадра, и засыпали артистку комплиментами.