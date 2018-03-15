"Мышцы мешали, ходил, как Робокоп". Олег Винник рассказал об увлечении бодибилдингом

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал, что в его жизни был период, когда он активно занимался бодибилдингом, дошел до того момента, когда у него просто не разгибались руки.

Мышцы мешали, ходил, как Робокоп (персонаж серии одноименных фантастических фильмов — Ред.) — грузно и тяжело, поделился артист в интервью Beauty.ua.

По его словам, главное в бодибилдинге не дойти туда, откуда нет дороги назад.

"В моей жизни был период, когда я активно занимался бодибилдингом. Регулярно ходил в зал, тренировался в поте лица, видел, как меняется мое тело, как вырисовывается рельеф и, как любому нормальному человеку, мне это нравилось", — отметил собеседник.

Исполнитель добавил, что если за что-то берется, то обязательно выкладывается на все 100%. "Со временем я начал замечать, что… превращаюсь в качка! Если в жизни это смотрится круто, то на сцене накладывает на тебя некие клише, закрепощает, и ты уже не можешь играть те или иные роли, примерять образы, диссонирующие с твоим внешним видом", — сказал он.

"Я дошел до того момента, что у меня просто не разгибались руки. Мышцы мешали. И ходил я, как Робокоп (персонаж серии одноименных фантастических фильмов — Ред.). Грузно и тяжело", — заявил Винник.

Артист утверждает, что в одно время его увлечение бодибилдингом было ему на руку. "… я играл в американской версии мюзикла "Notre-Dame de Paris" (создан по одноименному роману французского писателя Виктора Гюго — Ред.) капитана Феба. А он — такой мужественный, статный, красивый и здоровенный. Словом, идеальный образ военного. И я отлично его иллюстрировал на сцене", — считает певец.

"Вскоре я получил роль Жана Вальжана в мюзикле по роману Виктора Гюго "Отверженные": там нужно было изображать измученного жизнью каторжника, затем 80-летнего старика, умирающего на сцене. Ну и тут, как вы понимаете, моя бодибилдерская конституция стала помехой", — подчеркнул исполнитель.

"Я перестал так усиленно качаться и постройнел. Для меня это не стало катастрофой: я никогда не зацикливался на чем-то одном. Сейчас же я понимаю, что нужно подходить к своей физической форме несколько по-иному: тянуть мышцы, улучшать их эластичность, прорабатывать суставы. Словом, заниматься спортом разумно", — поделился он.

Ранее СМИ, ссылаясь на слова психологов, писали, что базой успеха Олега Винника является простота слов, доступность эмоций и понятные образы, певец угадывают то, за чем скучают его поклонники.