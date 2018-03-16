Жан Рено поделился впечатлениями от Украины на встрече с Порошенко

Известный французский киноактер Жан Рено встретился с президентом Украины Петра Порошенко с супругой Мариной.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Администрации главы государства.

Рено рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, участвуя в съемках украино-французского фильма "Последний шаг", и оказался совершенно поражен красотой природы.

"Замечательное место - озеро Синевир. Я впервые работаю с украинской командой", - подчеркнул он.

По мнению Рено, иностранные продюсеры обязаны обращать большее внимание на Украину для съемок фильмов."Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю. Если вы инвестируете один доллар в кино - вы возвращаете три доллара", - считает актер.

Порошенко в свою очередь отметил, что крайне рад встрече с Рено, является его поклонником и видел много фильмов, в которых тот снимался участием. Он также выразил уверенность, что "Последний шаг" будет иметь большой успех у зрителей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Жан Рено на Закарпатье заговорил на украинском языке.