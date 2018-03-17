"А как же Настя?": Потап объявил, что он свободен и ищет себе девушку

Известный украинский певец и продюсер Потап взбудоражил поклонников своим заявлением.

На своей странице в Instagram артист выложил фото с подписью: "Трррям! Я свободный Кун ищу свою Тян".

Фанатов шокировало такое объявление Потапа, ведь они были уверены, что он в отношениях с Настей Каменских.

"А как же Настя?)", "Как свободен? А как же Настя? ", "У тебя уже есть Тян-Настя", - возмущались поклонники.

Другие же фанаты приписывают артисту роман с его коллегой по шоу "Голос страны" Тиной Кароль, и считают, что именно с ней должен быть Потап.

"Твоя тян в латексе на ,,Голосе"", "А как же Тиночка? ", "Тинка-твоя Тян", "Кун- Потап и Тян-Тина", - писали фанаты.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 15 Мар 2018 в 6:25 PDT

Ранее фанаты нашли подтверждение тому, что Потап и Настя живут вместе.