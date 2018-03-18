"Пис*ку видно": Лобода засветилась в откровенной фотосессии

Ведущая спортивной программы "ПроФутбол" на канале 2+2 Александра Лобода похвасталась на своей странице в Intagram новой фотосессией.

Фотосет для подруги сделала одногруппница Александры Алина Канюка.

"Вот не просто встречаются люди нам в жизни. Так сидели за соседними партами в университете, писали конспекты по высшей математике и не подозревали, что через 7 лет встретимся мы два таких дипломированных финансиста и сделаем что-то невероятное, креативное и творческое", – подписала снимки журналистка.

Фото вызвали бурную реакцию у поклонников девушки: не стесняясь в эпитетах, они восхищаются красотой Лободы. Среди комментариев: "Круто! И не узнать сразу", "Секси", Огонь", "Звезда" и другие.

Впрочем, кое-то сумел разглядеть на фото и интимные части тела телеведущей.

Ранее "Главред" публиковал фото Mamasita – тренера по тверку, которая живет и работает в Киеве. Ее главная "фишка" - фото и видео тверка, причем последнее гипнотизирует по-настоящему.

Также звездой Instagram можно считать грудастую модель Playboy Хлою Терае. Ее первый успех – это приглашение на празднование 10-летия Playboy Мексика, где ей довелось выпрыгнуть из праздничного торта, чтобы порадовать зрителей.