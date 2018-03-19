Близкая подруга Олега Табакова назвала настоящую причину смерти актера

Близкая подруга семьи Табаковых Юлия Пузырева назвала настоящую причину смерти Олега Табакова, который умер 12 марта. Она выступила от имени его жены Марины Зудиной и сказала, что в последние пять лет актер болел раком.

"Пять лет назад в прекрасной семье Олега Павловича и Марины случился удар судьбы – Олег Павлович заболел. Сейчас можно об этом говорить – у него диагностировали сложное онкологическое заболевание. Но он не смирился с этим и не впал в отчаяние. Только однажды, когда у него возникли проблемы с ногами, он как будто испугался: "Как? Я не смогу выйти на сцену?" И - болезнь отступила. И отступила, я могу сказать, только благодаря поддержке Марины. Она сделала все. И он за эти пять лет ни разу не потерял самообладание. Она организовала лечение, она ездила с ним все эти пять лет. Пять лет, в течение которых он сумел и сцену новую открыть, и заниматься колледжем и детьми, - рассказала она в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.

По словам Пузыревой, вдова Табакова Марина Зудина старалась ни на минуту не покидать любимого мужа все дни, которые он провел в больнице.

"Она не подпускала медицинских сестер, сама проводила процедуры, ухаживала, помогала. Марина до последнего была рядом. Говорила мне: "Я никуда не уйду, я все для него сделаю, буду ухаживать, пусть только живет...", - поделилась Пузырева.

Напомним, Олег Табаков три месяца провел в больнице. СМИ называли разные версии о здоровье актера: писали, что у него воспаление легких, говорили, что проблемы с зубами и, как следствие неудачной стоматологической операции, сепсис – заражение крови. Позже официальной версией смерти Олега Табакова назвали сердечный приступ, остановку сердца.

Ранее Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище.