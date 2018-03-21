"Очень тепло, как в Майами". Слава из "НеАнгелов" показала мартовское фото в шубе

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть мартовскую фотографию, на которой она позирует в шубе.

Снимок был сделан под Киевом — в Софиевской Борщаговке, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

"Тепло ли тебе, девица?... март ведь на улице", — подписала фото артистка.

Снимок собрал тысячи лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Очень тепло, как в Майами", — пошутила aliona_veklich. "Самая красивая", — считает ekaterina_bondartsova. "Тепло, тепло, морозушка", — подчеркнула tronmaryna.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская поделилась фото, на котором она запечатлена в обновленном образе — певица, которая была рыжей, покрасила волосы в более светлый цвет. Посмотреть снимок можно здесь.