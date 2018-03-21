Анастасия Волочкова похвасталась своей "радостью", фото

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует со своей "радостью" — дочерью Ариадной.

Снимок артистка разместила на странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Ряд интернет-пользователей похвалили фото. "Красивые, элегантные!!!", — отметила aseinovatatiana.

"Шикарные! Побольше таких фотографий!", — написала svetlana_martunchuk.

Ранее Анастасия Волочкова выложила в соцсеть фото, сделанное в одном из конно-спортивных клубов столицы РФ Москвы, на котором она запечатлена сидящей на лошади, снимок высмеяли.