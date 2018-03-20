"Стиляга". В Сети расхвалили черно-белое фото Димы Билана

Российский певец Дима Билан выложил в Сеть черно-белую фотографию, на которой он запечатлен в стильном наряде.

Снимок исполнитель разместил на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 17 тысяч лайков.

На фото артист позирует в черных штанах, рубашке с галстуков, пиджаке, а обут — в кеды. Снимок расхвалили интернет-пользователи.

"Стиляга)))", — написала _elina_svetlaya. "Зачетное фото!)", — считает desko_studio. "Красавец", — отметила lirona_26. "Вау, элегантный, тебе очень хорошо в костюмах, статусно)))", — полагает waterfall_.

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".