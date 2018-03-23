Российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса самолета за дебош

Известную российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса самолета Москва — Омск за инцидент с ее собачкой.

"Королева шансона" поскандалила с бортпроводницей, причиной стал отказ стюардессы разрешить ей взять с собой в салон свою собачку.

По правилам, питомца нужно перевозить в специальной переноске, Успенская же хотела полететь с животным на руках. Стюардесса объяснила Успенской, что это нарушение, и напомнила правила.

Певица проигнорировала требования бортпроводницы, за что и была снята с рейса.

Успенская смогла вылететь в Омск другим самолетом, успешно обменяв билеты в аэропорту.

Сама певица прокомментировала произошедшее каналу РЕН ТВ.

"Стюардесса перегородила дорогу, сказала, что собачку надо положить в сумочку. У нас была сумочка на руках, только надо было ее открыть, а она не давала", — пожаловалась она.

Артистка подчеркнула, что бортпроводница пожаловалась на нее пилоту, заявив, что ее оскорбили и толкнули.

"В итоге я попросила другую стюардессу, так как та себя вела очень нетактично и невежливо для бизнес-класса, для артиста, чтобы эта стюардесса не обслуживала нас. А она тоже пошла к командиру корабля и сказала, что ее оскорбляли, толкнули, и через пару минут она выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете. Приехала полиция, мы вышли из самолета, слава богу, был другой самолет, они нам срывали концерт", — добавила Успенская.

Ранее Любовь Успенская показала отфотошопленное тело в купальнике.