Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

Российский певец Николай Басков объявил, что британский рок-певец Оззи Осборн для анонса своего прощального тура без разрешения скопировал постер "натурального блондина" "Игра".

"Золотой голос" России даже записал видеообращение к Осборну с предложением встретиться в Москве, сообщает Telegram-канал Super.

"Дорогой Оззи! Привет! Я очень разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу "Игра" без моего разрешения. Я создал обложку год назад, вы воспользовались идеей моего промо-постера, и приедете со своим шоу в Россию, где я – известный артист, как король! Что происходит? Подумайте об этом, дорогой Оззи! Надеюсь, мы поговорим об этом в Москве. Увдимся!", - говорит певец в видео.

Пользователи Сети возмутились таким заявлением Баскова, и заверили, что особой схожести они не видят.

"Где там схожесть? У Баскова зуд, популярность то падает, бабки на концерт не ходят. Хоть бы вирус Баскова не распространился", "Оззи ему бошку откусит на раз-два", "Басков разбираться? Я думаю Ози ему е*лет начистит, лично я бы начистил", "Ну Оззи то конечно следит за творчеством Баскова, не сомневаюсь. Сидит вечером такой:

- Шерон, как считаешь, я потяну как Коля?

- Оззи, не глупи, где он, а где ты?

- Нет нет, Шерон, посмотри, вот его плакат, я сделаю такой же!

- Оззи... Онтебязасудит до трусов!

- Я рискну!

И вуаля!", - стебались над обращением Баскова пользователи.

Ранее Николай Басков удивил фанатов фотографией молодой мамы.