"Ничего сложного". Олег Винник откровенно рассказал о секретах своей внешности

Известный украинский поп-исполнитель Олег Винник поведал секреты ухода за своей внешностью.

Певец признался, что он не является натуральным блондином, поэтому регулярно использует краску для волос.

"Я крашусь, потому что в течение двух недель выгораю: становлюсь, как лев – желтый-желтый. Мне нравится и практичнее с хвостиком, но те, кто привык ко мне с распущенными волосами, начали бояться: "А что Винник с ними сделал?", "А что, он больше не выйдет с такими волосами?" Поэтому я все-таки решил снова подстричься", - сказал Олег Винник в телеэфире.

Кроме того, певец рассказал, как именно он ухаживает за своим лицом.

"Чтобы проснуться, беру лед. Если утром есть время, люблю принять ванну, полежать в теплой воде хотя бы минут 10", – сказал Винник певец.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал о своем увлечении бодибилдингом.