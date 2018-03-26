Кинокритики назвали ТОП-11 худших фильмов 2018 года

Эксперты охарактеризовали ленты, которые не оправдали ожиданий.
Американские кинокритики Тим Робей, Робби Коллин и Эд Пауэр назвали наиболее провальные фильмы наступившего года.
Для The Telegraph обозреватели сообщили перечень кинолент, которые не оправдали ожиданий массового зрителя.
11 худших фильмов 2018 года:
1. "Опасный бизнес"
2. "Поезд на Париж"
3. "Пятьдесят оттенков свободы"
4. "Парадокс Кловерфилда"
5. "Винчестер"
6. "12 отважных"
7. "Ознакомься с новыми обстоятельствами"
8. "Красный воробей"
9. "Двигайся как пантера"
10. "Колесо чудес"
11. "Кролик Петрик"
Напомним, после секс-скандала в Голливуде, вызванного домогательствами известного продюсера Харви Вайнштейна к актрисам, Equity (профсоюз актеров Великобритании) разработал новые правила съемок постельных сцен.