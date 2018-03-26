"Транс Олежек": фанаты раскритиковали дерзкий образ Ольги Бузовой

Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников дерзким макияжем, за который они раскритиковали девушку.

Артистка выложила на своей странице в Instagram два видео, на которых она позирует глядя в камеру. Бузова одета в платье своего бренда. ее образ дополнили длинные локоны и макияж с акцентом на глаза.

Фанаты посчитали, что Бузова перестаралась с макияжем и стала похожа на трансвестита.

"Бороды не хватает", "Оля-трансвестит", "Очень старая. За 50 как будто бы", "Транс Олежек", "Макияж ужасный или что-то с лицом", - удивлялись фанаты.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 25 Мар 2018 в 1:00 PDT

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 25 Мар 2018 в 1:10 PDT

Ранее Ольга Бузова завела свой блог на YouTube.