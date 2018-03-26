"Транс Олежек": фанаты раскритиковали дерзкий образ Ольги Бузовой

Певица нанесла слишком яркий макияж.
Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников дерзким макияжем, за который они раскритиковали девушку.
Артистка выложила на своей странице в Instagram два видео, на которых она позирует глядя в камеру. Бузова одета в платье своего бренда. ее образ дополнили длинные локоны и макияж с акцентом на глаза.
Фанаты посчитали, что Бузова перестаралась с макияжем и стала похожа на трансвестита.
"Бороды не хватает", "Оля-трансвестит", "Очень старая. За 50 как будто бы", "Транс Олежек", "Макияж ужасный или что-то с лицом", - удивлялись фанаты.