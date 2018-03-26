"Как сестрички": Вера Брежнева поразила фанатов видео с дочерью

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть видео, на котором она запечатлена со своей дочерью Соней Киперман.

Брежнева сопроводила ролик хештегом #какаяматьтакаядочь. В кадре Соня с мамой делают селфи, используя фильтр с сердечками.

Брежнева мило кривляется, а Соня уточнила маме, что она снимает видео, а не делает фото.

Поклонникам понравился такой ролик, они восторгались красотой Брежневой и ее дочери.

"Две куколки! Верочка, чудесная доча у вас!", "Копия мама, красотки!", "Такие хорошенькие" , "Дочь вся в маму! как сестрички", - восхищались подписчики.

Также в Insta-сториз певица выложила фото Сони на фоне моря с подписью "Свободу попугаям! Сегодня услышала от дочки в первый день каникул". По всей видимости, артистка отправилась отдыхать в теплые края.

Ранее Вера Брежнева похвасталась "случайным кадром".