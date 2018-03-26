"У меня весна и первый хвостик": Елена Кравец поделилась милым снимком первой прически дочери

Поклонники порадовались за успехи малышки.
Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась милой фотографией своей дочери Катерины.
Снимком первой прически малышки, которая появилась на свет в августе 2016-го, звезда поделилась на своей странице в Instagram.
"Ничо не знаю! У меня весна и первый хвостик!", - подписала милое фото Кравец.
Поклонники артистки засыпали ее дочь комплиментами и порадовались за малышку.
"Супер хвостик!", "Ооо..как мило", "Восхитительный весенний хвостик!", "Поздравляю с первой прической!", - умилялись подписчики артистки.
Ранее Елена Кравец поделилась новым фото двойняшек.