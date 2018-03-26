"У меня весна и первый хвостик": Елена Кравец поделилась милым снимком первой прически дочери

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась милой фотографией своей дочери Катерины.

Снимком первой прически малышки, которая появилась на свет в августе 2016-го, звезда поделилась на своей странице в Instagram.

"Ничо не знаю! У меня весна и первый хвостик!", - подписала милое фото Кравец.

Поклонники артистки засыпали ее дочь комплиментами и порадовались за малышку.

"Супер хвостик!", "Ооо..как мило", "Восхитительный весенний хвостик!", "Поздравляю с первой прической!", - умилялись подписчики артистки.

Ранее Елена Кравец поделилась новым фото двойняшек.