Леонтьев дал последний концерт? Жена певца умоляет того бросить сцену

Валерий Леонтьев, который на днях отметил 69-тый день рождения концертом в Санкт-Петербурге, рассматривает возможность закончить карьеру.

Причиной стали просьбы жены артиста Людмилы Исакович: она просит Леонтьева завершить гастрольную деятельность, чтобы поберечь здоровье. Дело в том, что, несмотря на почтенный возраст, легенда советской эстрады к своим шоу готовится очень тщательно, не давая себе никаких поблажек. Он вкладывает в выступления слишком много сил, что сильно беспокоит его жену.

"Валера уже немолодой, и жена беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что ее мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе! Он с ней согласен, хотя ему и не просто принять такое решение: все-таки всю свою жизнь посвятил музыке", – цитирует друзей пары АСН.

Ранее Валерия Леонтьева "перепутали" с женщиной рядом с Киркоровым.

Напомним, Леонтьев уже много лет живет в Майами в США.