Анастасия Волочкова показала изуродованные ноги без пуантов

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками видео, на котором решила показать результат изнурительных тренировок и продемонстрировала свои ноги без обуви.

В ролике, которым балерина поделилась на своей странице в Instagram, она показывает, как она расшнуровывает и снимает пуанты. Танцовщица продемонстрировала, насколько деформировались стопы ее ног из-за постоянной работы, и сидя на полу, поставила ноги на кончики пальцев и подогнула их под себя.

Видео Волочкова оставила без подписи и закрыла комментарии.

Меньше чем за сутки ролик посмотрели более 100 тысяч пользователей соцсети.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 29 Мар 2018 в 7:16 PDT

Ранее Анастасия Волочкова поразила фанатов бесстыжей фотографией.