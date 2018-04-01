Маликов сознался, какое имя выбрал для новорожденного сына

Российский певец Дмитрий Маликов и его жена Елена рассказали, почему решили назвать маленького сына Марком.

"Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка", - рассказывает 55-летняя Елена Маликова в комментарии Tatler.

47-летний певец сознается, что выбирал между именами Юрий и Дмитрий. Однако позже поддался на уговоры жены и согласился с именем Марк. Сын звездной пары появился на свет в январе 2018 года.

Напомним, ребенка чете Маликовых родила суррогатная мать в одной из частных клиник Санкт-Петербурга в обстановке строжайшей секретности. У певца и его жены есть дочь Стефания, которая недавно отпраздновала 18-летие, а у Елены есть также взрослая дочь Ольга от первого брака.