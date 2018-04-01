"Глазки красивые". В Сети похвалили селфи Веры Брежневой

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой крупным планом запечатлено ее лицо.

Селфи исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за десять часов оно собрало более 115 тысяч лайков.

"Nobody knows (никто не знает — Ред.)", — подписала снимок исполнительница.

Ряд интернет-пользователей похвалили фото. "Глазки красивые))", — отметил marselmarselin.

"Бесподобна!", — считает annavesna11. "Вера, вы сногсшибательны!", — написала juststoriesofmylife. "Неземная", — полагает katerynasavchenko.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Певица фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора".