"Я королева ночи": Оля Полякова представила новый хит

Известная украинская певица Оля Полякова представила новую песню "Королева ночи" на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

На своей странице в Instagram она поделилась отрывком из новой композиции.

"#королеваночи Шо скажете люди?) Как вам новая песня?", - спросила поклонников певица.

Поклонники, услышав буквально 30 секунд песни, уже полюбили ее, некоторым хватило, чтобы запомнить и напевать.

"Крутая песня!", "Оль, в твоем исполнении любая песня хит!!! Браво!", "Как всегда хит! Хожу напеваю!", "Песня шикарная", "огонь!", - писали юзеры.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 2 Апр 2018 в 1:50 PDT

Ранее стало известно, что Оля Полякова зарегистрировала свой бренд, и будет зарабатывать не только голосом.