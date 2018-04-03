Анастасия Волочкова сделала шпагат на пенсионере

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией необычного шпагата, который в этот раз был вертикальный, и в качестве подставки она использовала известного казахского поэта Хакима Булибекова.

Снимок, сделанный на вилле в Пхукете, Таиланд, Волочкова выложила на своей странице в Instagram с подписью: "И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!".

Волочкова выставила еще серию кадров традиционного шпагата, однако под всеми фото она комментарии закрыла, мотивируя тем, что ей надоело читать злостные высказывания в ее сторону.

"Выключаю все комментарии, чтобы вам помочь немного очистить свои души и успокоить нервы Я пробовала включить. Но от изрыгаемой многими грязи мне стало жаль этих несчастных и недолюбленных людей. Мои хорошие. Сами утопайте и варитесь в собственной грязи. Но без моего участия, плиз. Эта грязь до меня не долетит, но в устах многих останется. А я за вас всех отдохну по полной в лучших местах Пхукета! Благо, есть такая возможность. А вы тренируйте шпагат, делайте его грациозным и стройным, удивляйте своих любимых и живите счастливо", - обьяснила закрытие комментариев Волочкова.

Тем не менее, подписчики нашли способ выразить свое мнение о снимке и стали оставлять комментарии под соседним постом танцовщицы.

"Шпагат над головой деда - просто крик души. А снимает мама?", "Волочкова, включи мозги", "В Таиланде Вас могут за трансика принять", "Вот дед наверное в ах..е...думает ,не пойду к трансам, зачем? Когда такая фея пропадает", "Какая стыдобища....а вторая фотка с дедом на заднем плане это мрак вообще", - возмущались юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова показала изуродованные ноги без пуантов.