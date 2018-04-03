"Росію погубить ненависть до України": страна отмечает 100-летие Олеся Гончара

3 апреля 2018, 15:58

Гончар стал первым лауреатом республиканской премии имени Тараса Шевченко.

3 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Олеся Гончара.

3 апреля Украина отмечает 100-летний юбилей гениального украинского писателя Олеся Гончара.

Причем прославился он не только как автор знаменитого "Собора", "Знаменосцы" и "Берега любви" – но и как мыслитель, общественный деятель, академик НАН Украины и Герой Украины. Он стал первым лауреатом республиканской премии имени Тараса Шевченко.

Олесь Гончар: краткая биография

Родился Гончар 3 апреля 1918 года в Днепре. До вступления в Харьковский университет он учился в украинском книжно-газетном техникуме. В сентябре 1938 года Олесь поступил на филологический факультет Харьковского государственного университета.

В 1941 году он вместе с другими студентами отправился добровольцем на фронт. "Иду в атаку. Вокруг меня ребята, словно снопы, падают. А меня пули не берут. Думаю, кто-то молится за меня – бабушка или сестра", – писал он впоследствии.

В 28-летнем возрасте Гончар начал писать свой первый роман "Знаменосцы" ("Прапороносці") на военную тематику.

Он написал десятки произведений, среди которых романы "Человек и оружие" и "Тронка". Их переводили на 67 языках. Однако если "Тронка" принесла автору Ленинскую премию, то судьба "Собора" сложилась не столь успешно.

Своим названием роман обязан почти разрушенному деревянному, казацкому собору, построенному без единого гвоздя. Тот стоял на той же улице, где жили родители и сестра писателя. Этот собор стал таким же героем произведения, как и герой-человек – секретарь обкома партии.

Первые рецензии на него были одобрительными, но вскоре произведение было раскритиковано и объявлено "персоной нон грата" в литературной среде на два десятилетия.

Умер Олесь Гончар 14 июля 1995 года.

Олесь Гончар: цитаты о России, Донбассе и украинцах

"Росію погубить ненависть, яку вона розпалює в собі, - ненависть до України... Хоч, може, погубить і нас... У Сімферополь полетіла ватага шовіністів на чолі з генералом Макашовим, нібито збираються роздмухати друге Придністров'я. А наші державці ні кують, ні мелють. Кретини в державних кріслах. Для чого ж ми вас обирали? Щоб товкти воду в ступі?"

***

Завжди знайдеться ескімос, котрий дасть вказівку жителям тропіків, як їм поводитись під час спеки.

***

"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".

***

Є така штука - наркотик владолюбства, героїн кар'єризму… Його тільки раз вхопи - і пропав…

***

Та все ж люблю тебе, ясна,

Як гнаний син нещасну матір.

Тобі по краплі, всю, до дна

Готовий кров свою віддати.

І не страшить мене Сибір,

І не страшать кайданів дзвони.

Велика Україно, вір:

За тебе встануть ще мільйони.

І лицемір'я упаде,

І славословіє погине.

Розправить крила молоде

Безсмертне плем'я України!

***

Мова - це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. 

***

Собори душ своїх бережіть, друзі… Собори душ!…

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