"Обещаю не быть сумасшедшей мамашей": Анна Седокова обратилась к сыну

4 апреля 2018, 13:30

Певица написала пост-послание в будущее.

Седокова поделилась милым фото с сыном гектором

Украинская поп-певица Анна Седокова, которая почти год назад в третий раз стала мамой, накануне Дня рождения своего сына Гектора, трогательно обратилась к нему и пообещала быть "нормальной мамой".

На своей странице в Instagram она отметила, что Гектор сделал первые четыре шага к ней.

"Вот тебе уже почти год и сегодня ты прошел ко мне сам, целых четыре шага! Или мне показалось, что ты прошел, я не знаю. Может, ты по инерции несся и упал в мои объятия. Я же всегда словлю, поддержу и придумаю себе то, чего нет. Я же женщина. Ты - мой сын и это такое счастье, что ты у меня есть!", - мило подписала фото Седокова.

Она добавила, что обещает "не быть сумасшедшей мамашей, которой будут не нравятся все твои женщины".

"Я же нормальная мама. Я буду стараться честно честно. Я обещаю принять даже кого-то с пирсингом. Хотя, зная, что ты Овен, все же это местоимение какИх. А если у тебя их все же будет много, я попробую тебе объяснить, что "много" счастья не приносит. Нужно искать одну. Ту, что заставляет тебя вставать по утрам. Ту, которой ты не безразличен. Ту, для которой тебе захочется стать лучшей версией себя и покорить все континенты! Ту, которая сможет тебя легко рассмешить, когда на душе будет паршиво и ту, которая будет вкуснее всех готовить, ведь ты мой сын и мне важно, чтобы ты хорошо ел", - забавно закончила пост певица.

Седокова трогательно пообещала сыну быть нормальной мамой

Ранее Анна Седокова "предалась раздумьям" в платье с откровенным декольте.

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сын Анна Седокова обращение Гектор
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