Настя Каменских взбудоражила фанатов глубоким декольте

Известная украинская певица Настя Каменских восхитила подписчиков новым фото в спортивном образе.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в спортивном топе с расстегнутой застежкой и пышной грудью напоказ и в лосинах.

Поклонники Каменских восхитились ее внешним видом, и бурно отреагировали на снимок.

"Ух какие глазища, хороша", "Ты просто огонь", "Как всегда восхитительна!", "Супер!", "Красотка", - восторгались поклонники.

Ранее Настя Каменских оголилась в бассейне на отдыхе.