Повторяй за мной: Тина Кароль устроила для фанатов вокальный флешмоб в Instagram

Украинская певица и тренер "Голоса страны" Тина Кароль обьявила певческий челлендж.

Об этом артистка рассказала в Instagram-сториз. Суть проста: необходимо повторить вокал Тины, выложить в Instagram с хэштегом #VOICEchellenge, и тогда звезда разместит видео с пением поклонников у себя на странице.

Задача непростая, ведь певица выполняет сложное вокально упражнение, но уже нескольим поклонникам удалось повторить вокал и попасть в Instagram звезды.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 3 Апр 2018 в 6:33 PDT

Ранее дерзкий образ Тины Кароль вызвал жаркие споры между фанатами.