Ирина Федишин похвасталась новой квартирой в Киеве

Украинская певица со Львова Ирина Федишин приобрела жилье в столице. Свою новую квартиру площадью 85 квадратных метров она показала Катерине Осадчей в эфире программы "Светская жизнь".

Певица призналась, что такой подарок получила от мужа и продюссера Владимира Човныка на 8 марта. Она добавила, что стала соседкой другой известной украинской певицы Надежды Мейхер.

Жить в столице на постоянной основе Федишин не планирует - здесь творческая пара будет останавливаться по работе.

"Я очень семейная девушка и буду скучать и за семьей и за друзьями, хотя друзья и здесь в Киеве есть, но Юра (сын - ред.) во Львове пойдет в первый класс, поэтому сюда мы будем приезжать по работе, а основным местом жительства останется Львов", - отметила певица.