"Кольцо на правой руке?": фанаты заговорили о помолвке Лободы с отцом ее ребенка

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила слухи о своей беременности, и сейчас находится в Лос-Анджелесе, поделилась снимками в честь дня рождения своей дочери Евы от бывшего супруга, хореографа Андрея Царя.

На своей странице в Instagram певица выложила серию трогательных фото. Но поклонники артистки обратили внимание на кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце правой руки.

Фанаты Лободы считают, что у нее состоялась помолвка с отцом ее будущего ребенка.

"Светик, колечко классное, я за тебя очень рада, поздравляю, счастья!", "Никто не заметил? колечко на пальце) будь счастлива, красотка наша", "Обручальное?", "Я одна заметила кольцо на правой руке?))", - спрашивали фанаты.

Предположительно, певица должна родить уже в мае. Имя возлюбленного артистка скрывает. Отцом будущего малыша СМИ называют лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Ранее Светлана Лобода заинтриговала поклонников обещанием.