Мэрайя Кэри впервые призналась, что больше 15 лет страдает психическим заболеванием

Американская поп-дива Мэрайя Кэри призналась, что страдает биполярным расстройством.

Об этом 48-летняя звезда рассказала в эксклюзивном интервью журналу People.

Впервые о своей болезни артистка узнала еще в 2001 году, однако тогда она отказалась в это верить, и начала лечение только недавно, после "тяжелейших пары лет, которые она прожила".

Певица призналась, что жила в отрицании и изоляции, и в постоянном страхе, что ее кто-то рассекретит.

"Это было слишком тяжелым бременем, носить все в себе, и я просто больше не могла этого делать. Я искала и получала лечение. Я окружила себя позитивными людьми и вернулась к тому, что я люблю - написанию песен и созданию музыки", - отметила певица.

Сейчас Кэри проходит терапию и принимает лекарства от биполярного расстройства II, который включает периоды депрессии, а также гипоманию (менее серьезную, чем мания, но которая может вызвать раздражительность, бессонницу и гиперактивность).

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