Телеведущая Лилия Ребрик раскрыла имя и пол будущего ребенка

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая ожидает прибавления в семействе, призналась, что ждет девочку, и рассказала, кто выбрал имя для будущего ребенка.

Об этом она рассказала в интервью печатному изданию "Отдохни!", текст которого цитирует "Лиза".

Имя для девочки выбирала старшая дочь Лилии и ее супруга Андрея Дикого Диана. Именно она придумала имя для своей сестры, которая вскоре родится.

"Дочка очень ждет появления на свет малышки, она понимает, что будет старшей сестрой, и именно она предложила имя Полина. Нам оно очень понравилось, и мы с радостью поддержали ее идею. Так что будет Дикая Полина Андреевна", – сказала телеведущая.

На девятом месяце беременности Ребрик призналась, что особых проблем не испытывает, и чувствует себя прекрасно.

"Ощущения прекрасные. Беременность – это самый удивительный период в жизни женщины и ее семьи. Мы с мужем говорим: "Мы беременные". Мне кажется, не только я нахожусь в этом прекрасном положении, но и он тоже. Казалось бы, я уже второй раз нахожусь в интересном положении, но для меня сейчас все происходит как в первый раз", - призналась Ребрик.

Ранее Лилия Ребрик с животиком блистала на премии Viva.