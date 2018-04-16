Алена Шоптенко рассекретила пол будущего ребенка

Известный хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко призналась, что знает пол будущего ребенка.

Во время первого прямого эфира "Голосу країни-8" танцовщица призналась ведущему рубрики #backstage Артему Гагарину, что в ожидании сына. Имя малышу звезда уже выбрала, но отказалась называть его ведущему.

Шоптенко также поделилась, что ее первенец появится на свет чуть позже мая. На вопрос ведущего, успеет ли она подготовиться после родов к новому сезону "Танцев со звездами", хореограф призналась, что пока что даже не думала об этом.

"Я об этом еще не думала. Самое главное, чтобы ребенок родился здоровым, счастливым, чтобы все прошло гладко. Чтобы было чем кормить. А там посмотрим", - прокомментировала артистка.

Ранее Алена Шоптенко с немаленьким животиком станцевала под колыбельную.