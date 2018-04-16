"К полету готова": Даша Астафьева предстала в необычном "космическом" комбинезоне

Украинская певица Даша Астафьева похвасталась новыми фотографиями из недавнего фотосета, который проходил на крыше 34-этажного здания, и который получил название "Kiev in Love" ("Киев в любви").

Певица на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками снимками, на которых она позирует в облегающем блестящем комбинезоне и высоких сапогах на фоне панорам Киева.

Фанаты остались в восторге от образа, подчеркнули постройневшую фигуру артистки, и отметили, что она им напоминает космическую героиню.

"Даша! К полету готова! Поехали!", "Космо Леди", "Лара Крофт, новое поколение", "Вы похожи на робота Вэрдэра, только очень сексуального!", "Вот это фигура. Вау", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева порыбачила с мужем Алены Шоптенко, и показала немалый улов.