Анна Седокова в полупрозрачном платье получила премию "Самая стильная мама года"

Украинская поп-певица Анна Седокова получила премию "Самая стильная мама года", учрежденную журналом "Hello!Russia".

На своей странице в Instagram Седокова выставила фото, на котором она запечатлена в прозрачном платье со стразами, через которое виднеется темно-коричневый боди.

"Мама Года. И я знаю, что это слегка не стандартно, но ведь рождение ребёнка не означает, что женщина перестаёт быть красивой? Как сказала @tetyamotya на премии @hello__ru - Почему нужно выбирать? Либо мама, либо красивая и сексуальная! Я не хочу выбирать. Я хочу все. В Америке есть такой термин #HotMama . Мамочка с детьми, но одновременно желанная женщина. Мне очень нравится, как позиционируют материнство @jlo и @beyonce и если на меня первую должен обрушиться весь шквал негодования #тыжемать, я готова!", - подписала фото Седокова.

Подписчики подтвердили, что певица заслуженно получила такую премию, ведь она действительно "горячая" мама.

"Да вы hothothotgotmama))", "Аня Вы крутая мама! Просто секси!", "Богиня! Шикарная женщина, мама, артистка! И платье под стать!", "Hot mam", "Ты красотка! Все премии должны были быть только твои", - уверяли подписчики певицу.

В платье подобного фасона Светлана Лобода подтвердила слухи о своей беременности.

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