Ким Кардашьян в бикини занялась серфингом и похвасталась своими аппетитными формами

Телезвезда выкладывает фотографии с отпуска.
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян отправилась на отдых, откуда публикует разнообразные пикантные фотографии.
Серию снимков манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки каждый собрал около двух миллионов лайков.
Ким показала богатое разнообразие купальников: на одних фото она позирует в персиковом бикини, в бассейне нежится в красном купальнике, на селфи в зеркале хвастается аппетитными формами в розовом купальном наряде.
Также телезвезда похвасталась умением удерживаться на плаву на доске для серфинга.
Ранее Ким Кардашьян похвасталась фотографиями с отдыха.