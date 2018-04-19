Ким Кардашьян в бикини занялась серфингом и похвасталась своими аппетитными формами

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян отправилась на отдых, откуда публикует разнообразные пикантные фотографии.

Серию снимков манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки каждый собрал около двух миллионов лайков.

Ким показала богатое разнообразие купальников: на одних фото она позирует в персиковом бикини, в бассейне нежится в красном купальнике, на селфи в зеркале хвастается аппетитными формами в розовом купальном наряде.

Также телезвезда похвасталась умением удерживаться на плаву на доске для серфинга.

Ранее Ким Кардашьян похвасталась фотографиями с отдыха.