Больше десяти украинских исполнителей номинированы на музыкальную премию в России

19 апреля 2018, 14:57

Лобода, Каменских, Время и Стекло вошли в список номинантов российской премии.

Время и Стекло вошли в список номинантов российской премии

Российская премия "МузТВ" объявила своих номинантов. Украинские исполнители представлены почти во всех номинациях.

Списком всех номинантов поделился портал "Hello.Россия".

Так,  три номинации оказались в активе артистки Ани Лорак. Лорак и российский рэпер Мот с песней "Сопрано" посоревнуются за премию в категории "Лучший дуэт". Также клип Ани Лорак на песню "Новый бывший" может стать лучшим видео в России, к тому же Лорак номинирована в категории "Лучшая исполнительница".

Лорак и российский рэпер Мот с песней "Сопрано" посоревнуются за премию в категории "Лучший дуэт"

Loboda номинирована в  двух категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучший альбом" – "H2Lo".

За звание "Лучшего альбома" Лобода будет соревноваться с дуэтом "Время и Стекло"

В номинации "Лучшая исполнительница", ей составят конкуренцию украинки Елка и Вера Брежнева и Ани Лорак.

Сразу 4 украинских артистки попали в номинацию "Лучшая исполнительница"

У дуэта "Время и Стекло" – также две номинации: "Лучшая поп-группа" и "Лучший альбом".

Украинская поп-группа "Artik & Asti" также поборется за первенство в номинации "Лучшая поп-группа".

Поп-группы "Время и Стекло" и «Artik & Asti» попали в одну номинацию

В номинацию "Прорыв года" вошли исполнитель хита "Улети" рэпер T-Fest, Настя Каменских, которая в конце прошлого года начала свою сольную карьеру под псевдонимом NK.

В номинацию "Прорыв года" вошли рэпер T-Fest и Настя Каменских

Впервые представлены на премии Alekseev и Monatik, в категории "Лучший исполнитель".

За премию в категории "Лучшее женское видео" поборется Анна Седокова с клипом "Не твоя вина".

Седокова номинирована с клипом "Не твоя вина"

А Макс Барских с клипом "Моя любовь" попробует победить в номинации "Лучшее мужское видео".

Макс Барских будет соревноваться с Егором Кридом и Алексеем Воробьевым

Победители премии станут известны 8 июня - именно тогда в "Олимпийском" пройдет церемония вручения наград.

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премия Россия Ани Лорак Светлана Лобода Анна Седокова Вера Брежнева Настя Каменских Время и Стекло МузТВ
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