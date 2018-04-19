Больше десяти украинских исполнителей номинированы на музыкальную премию в России

Российская премия "МузТВ" объявила своих номинантов. Украинские исполнители представлены почти во всех номинациях.

Списком всех номинантов поделился портал "Hello.Россия".

Так, три номинации оказались в активе артистки Ани Лорак. Лорак и российский рэпер Мот с песней "Сопрано" посоревнуются за премию в категории "Лучший дуэт". Также клип Ани Лорак на песню "Новый бывший" может стать лучшим видео в России, к тому же Лорак номинирована в категории "Лучшая исполнительница".

Loboda номинирована в двух категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучший альбом" – "H2Lo".

В номинации "Лучшая исполнительница", ей составят конкуренцию украинки Елка и Вера Брежнева и Ани Лорак.

У дуэта "Время и Стекло" – также две номинации: "Лучшая поп-группа" и "Лучший альбом".

Украинская поп-группа "Artik & Asti" также поборется за первенство в номинации "Лучшая поп-группа".

В номинацию "Прорыв года" вошли исполнитель хита "Улети" рэпер T-Fest, Настя Каменских, которая в конце прошлого года начала свою сольную карьеру под псевдонимом NK.

Впервые представлены на премии Alekseev и Monatik, в категории "Лучший исполнитель".

За премию в категории "Лучшее женское видео" поборется Анна Седокова с клипом "Не твоя вина".

А Макс Барских с клипом "Моя любовь" попробует победить в номинации "Лучшее мужское видео".

Победители премии станут известны 8 июня - именно тогда в "Олимпийском" пройдет церемония вручения наград.