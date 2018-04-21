"Мне реку подарили!": Дима Билан ошарашил поклонников заявлением

Российский певец Дима Билан выложил в Сеть фотографию, на которой он позирует на фоне знака, на котором написано "река Вите".

Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, и развеселил поклонников подписью к нему.

"Река #Вите! Все мне! Мне реку подарили!", - с юмором написал артист.

Отметим, что имя Димы Билана при рождении – Виктор Белан, но он взял творческий псевдоним, и вскоре он принял данный псевдоним в качестве настоящего имени и фамилии.

Поклонники тут же в комментариях стали шутить, что еще бы они подарили артисту.

"Еще нужно планету назвать. Вашим будущим шоу "Планета Билана", вы подали прямо-таки намек", "Несомненно, Дима и океан заслуживает в подарок", "Реку подарили, теперь ждем океан "Билан", - предлагали юзеры.

Ранее Дима Билан поделился снимком в банном халате.