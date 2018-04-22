Умер известный комик Верн Тройер, исполнивший роль маленькой копии доктора Зло

Американский актер и стендап-комик Верн Тройер умер 21 апреля в возрасте 49 лет.

Как сообщает The Daily Mail, актер умер в больнице в Лос-Анджелесе, куда был госпитализирован в начале апреля из-за проблем со злоупотреблением алкоголя.

Тройер с ростом 81 см был самым маленьким актером в истории кинематографа.

Известность актеру принесла роль Мини-Мы в фильме "Остин Пауэрс: Голдмембер". Тройер также исполнил роли в фильмах "Гарри Поттер и Философский камень", "Люди в черном", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Как правило, актер появлялся в кино в качестве каскадера или в эпизодических ролях.

Тройер страдал от депрессии и не мог преодолеть свою зависимость от алкогольных напитков.

Напомним, Москве в возрасте 83 лет умерла звезда легендарного фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина. После пережитого несколько лет назад инфаркта здоровье Дорошиной резко ухудшилось.