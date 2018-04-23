"Это конец". Николас Кейдж надумал завязать с актерством

Некогда голливудская звезда Николас Кейдж анонсировал свой переход из актеров в режиссеры.

Такое сообщение в понедельник, 23 апреля, опубликовал портал NME. "В настоящий момент я в основном играю в кино, и я планирую заниматься этим еще три или четыре года. Я хотел бы сфокусироваться на режиссуре", — объяснил она.

На данный момент, по информации портала киноресурса IMDb, артист имеет отношение сразу к семи проектам — играя главные роли в пяти фильмах и участвуя в озвучке двух мульфтфильмов.

За свою карьеру 54-летний Николас Кейдж (племянник легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы) снялся более чем в 80 полнометражных лентах. Он известен по картинам "Дикие сердцем", "Скала", "Без лица", "Город ангелов", "Угнать за 60 секунд", "Сокровище нации" и "Пророк". Кроме того, в 1996 году Кейдж получил премию "Оскар" за главную роль в фильме "Покидая Лас-Вегас".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кейдж оказался на грани банкротства.