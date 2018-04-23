Скончался участник группы "Сектор газа"

Сегодня ночью в Воронеже умер экс-басист группы "Сектор Газа" Сергей Тупикин.

"Печальная новость! Сегодня ночью скончался бас-гитарист группы "Сектор Газа" Сергей Тупикин…", — сообщается в группе "ВКонтакте".

О причинах смерти не сообщается. Похороны музыканта назначены на завтра. Они пройдут на Юго-Западном кладбище города.

Сергей Тупикин был басистом в группе "Сектор Газа" почти с ее основания — с 1989 по 1993 год.

В 2011 году музыканта неизвестные сильно избили гитариста возле его дома, из-за чего он на всю оставшуюся жизнь остался инвалидом.

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