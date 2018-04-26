"Гражданам на все наср*ть": Макаревич поразмышлял о вседозволенности власти России

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поразмышлял о истоках вседозволенности власти в России. Он считает, что именно отсутствие реакции россиян на множественные запреты привело к тому, что люди готовы исполнить даже закон о прыжках в печь.

"А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, марганцовочка? Изо дня в день они ставили над нами эксперименты по запретительству - и это не вызывало никакой реакции. Были штуки и повеселее телеграма-инстаграма - закон Димы Яковлева, например", - написал он на своей странице в Facebook.

Следом Макаревич подчеркнул, что депутаты и до этого постоянно "ставили эксперименты по запретительству", но это не вызывало никакой реакции у народа.

"И что? Три гнилых интеллигента попытались что-то вякнуть. И все. И у них сорвало крышу от полной вседозволенности. Потому что гражданам в целом на все насрать. Завтра придумают закон чтобы через одного самим в печки прыгать - побежим дрова собирать", - написал он.

В комментариях музыкант написал, что ему не стоит приписывать "призыв к бунту".

"Завтра объявят, что Макаревич призывает к бунту - как они это любят делать. Я ни к чему не призываю. Просто констатирую факт", - уточнил он.

Ранее Андрей Макаревич предложил 100-процентно действенный способ блокировки Telegram.