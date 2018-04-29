Стильная Алла Пугачева удивила молодежным образом на дне рождения именитого дизайнера

Известная российская певица и "Примадонна" Алла Пугачева поразила фанатов новым стильным образом.

Артистка побывала на дне рождения российского дизайнера Игоря Гуляева, снимками с мероприятия поделилась на своей странице в Instagram.

На фотографиях Пугачева предстала в многослойном наряде: черной футболке, белой рубашке и сверху всего этого – легкая черная куртка. Образ она дополнила черными штанами, стильными кроссовками и темными очками.

Подписчикам легендарной певицы понравился такой молодежный наряд, они отметили, что Примадонна выглядит минимум на 50 лет.

"Ей лет 50 потолок дашь, не больше", "Алла Борисовна огонь!", "Мда...жаль, не всем дано так выглядеть в 69", "Алла Борисовна просто сногсшибательна!", "Красавица не стареющая", "Дааааааа, Алла Борисовна, это Ваш стиль", - расхваливали Пугачеву фанаты.

Ранее фото, как дурачится Пугачева, взбудоражило соцсети.