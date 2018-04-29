Модель plus-size Эшли Грэм показала соблазнительные формы у водопада: фото

Обладательница пышных форм, известная модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала поклонникам свой новый чувственный образ.

Девушка опубликовала в Instagram эффектный снимок с отдыха на Ямайке.

Грэм позирует в купальнике цвета кожи леопарда на фоне живописного бушующего водопада. В подписи к фото модель уверяет, что она забралась к водопаду и смола таким образом его укротить.

Поклонникам понравился эксперимент пышнотелой красотки. Снимок за короткое время набрал сотник тысяч лайков и позитивных комментариев.

Напомним, американская супермодель формата "plus size" Эшли Грэм — мегавостребованная модель, которая еще и занимается дизайном нижнего белья. Кстати, этот ее бизнес стремительно набирает обороты и пользуется популярностью среди женщин с пышными формами.