Модель plus-size Эшли Грэм показала соблазнительные формы у водопада: фото

Пышнотелая красотка выбрала для снимка пестрый купальник.
Обладательница пышных форм, известная модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала поклонникам свой новый чувственный образ.
Девушка опубликовала в Instagram эффектный снимок с отдыха на Ямайке.
Грэм позирует в купальнике цвета кожи леопарда на фоне живописного бушующего водопада. В подписи к фото модель уверяет, что она забралась к водопаду и смола таким образом его укротить.
Поклонникам понравился эксперимент пышнотелой красотки. Снимок за короткое время набрал сотник тысяч лайков и позитивных комментариев.
Напомним, американская супермодель формата "plus size" Эшли Грэм — мегавостребованная модель, которая еще и занимается дизайном нижнего белья. Кстати, этот ее бизнес стремительно набирает обороты и пользуется популярностью среди женщин с пышными формами.