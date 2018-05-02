Суровый и беспощадный. Джеки Чан выгнал из дома дочь, признавшуюся в лесбиянстве

Известный китайский актер и режиссер Джеки Чан выгнал из дома своего внебрачного ребенка − дочь Этту У Чжолинь – за то, что она публично призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Соответствующее сообщение в среду, 2 мая, опубликовало британское издание DailyMail. Согласно обнародованным данным, дочь актера попыталась представить отцу свою возлюбленную - модель Энди Отом, что и вызвало скандал.

Кроме того, Этта записала и выложила на YouTube видеоролик, посвященный трудностямбез крыши над головой.

"Мы были бездомными и спали под мостом в течение месяца из-за родителей-гомофобов, - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дочь Майкла Джексона закрутила лесбийский роман с супермоделью.