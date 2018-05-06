Сердючка дала забавное напутствие Melovin перед "Евровидением": видео

Верка Сердючка совместно со своей эстрадной мамой сделала сюрприз Melovin накануне Евровидения-2018, который ему представили во время пресс-конференции.

Актеры комедийного жанра записали для украинского певца видеообращение, которое опубликовано на канале международного песенного конкурса в YouTube.

В ролике Сердючка дает напутствие Melovin в преддверии Евровидения, а ее мама даже обзавелась таким же оригинальным глазом, как у исполнителя.

"Melovin, спасибо что ты появился в нашей жизни, потому что после победы Кончиты Вурст моя мама три года ходила с бородой. Тебе хорошо выступить, не думать ни про какое первое место, просто на сцене кайфануть и просто всех сжечь к едреной матери", - сказала она.

Напомним, организаторы "Евровидение-2018" опубликовали видеовизитку участника от Украины Melovin. Полутораминутный ролик, который выставили на официальном YouTube-канале "Евровидения", вкратце рассказывает о конкурсанте.