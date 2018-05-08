Евровидение-2018: Alekseev в первом полуфинале покорил зрителей романтической песней о любви

8 мая в первом полуфинале Евровидения-2018, который проходит в столице Португалии Лиссабоне, с песней "Forever" выступил представитель от Беларуси Alekseev.

24-летний артист из Украины намеревался пройти Нацотбор в Киеве, однако в последний момент отказался от участия, и отправился покорять Беларусь.

Во время прямого эфира на Евровидении Alekseev предстал в белой рубашке и черных брюках, его главным атрибутом стала роза, которая словно пронзала его руку насквозь. В конце выступления, когда артист повернулся к зрителям, из его спины росли розы.

Ранее фаворитка конкурса Нетта Барзилай зажгла своей песней.