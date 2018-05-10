Лолита намерена сдать в психбольницу скандального соседа

В болгарском городе Бургас местный житель обратился с заявлением в правоохранительные органы, обвинив в нападении на него известную российскую певицу Лолиту Милявскую. В ответ одиозная исполнительница пригрозила сдать его в психиатрическое лечебное учреждение.

"Этот человек является психически нездоровым. Он должен находиться на излечении. По болгарским законам мы не можем сдать его в психушку, а этого хочет весь комплекс, потому что он ведет себя как психопат. Он написал на меня заявление, на других заявление, на всех жителей", - цитирует объяснение Лолиты "Говорит Москва".

Певица рассказала, что ее сосед имеет гражданство России и Болгарии, и проживает рядом с ней в одном жилом комплексе в Бургасе. Лолита призналась, что из-за заявления мужчины ей пришлось давать показания в местной полиции.

"Он обзванивает и говорит, что я заказала его убийство, на других соседей он звонил в другие места и говорил другие вещи. У нас много чего записано на видео", — подчеркнула она.

Напомним, ранее в своем блоге Лолита поделилась с подписчиками курьезной ситуацией, которая произошла с ней на российско-китайской границе. Сотрудник пограничной службы перепутал певицу с мужчиной.