Шикарная "дьяволица" Даша Астафьева с мегаглубоким декольте взволновала фанатов

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева, которая недавно похудела, поделилась с подписчиками провокационными снимками.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram фото, на которых она позирует в красном кожаном пиджаке с глубоким декольте на голое тело, обнажая свою грудь.

"Трудовой день окончен...Всем #Асталависта", - подписала фото певица.

Поклонники были шокированы такой откровенностью певицы, назвав ее "дьяволицей" и "госпожой".

"Тема раскрыта! Зачет)", "Такая секс", "Дикая кошечка!", "Сисюлииииии", "Настоящая госпожа! Трепещите все!", "Дьяволица", - восхищались грудью артистки подписчики.

Ранее Даша Астафьева похвасталась подтянутыми ягодицами.