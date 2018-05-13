"Хай жюри блохи покусают". Пользователи Сети разозлились из-за места Melovin на "Евровидении 2018"

Melovin (Константин Бочаров), представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидения 2018", в финале занял 17 место из 26 возможных.

Пользователи Сети разразились шквалом комментариев - с выказыванием раздражения работой жюри и негодования по этому поводу, со словами поддержки исполнителю, а также конспирологическими теориями. Что вовсе нехактерно для интернет-споров, практически все комментаторы обошлись без критики и высказывались о выступлении Melovin в позитивном ключе.

"Костя супер!До утра не усну из за жюри.номер шик и голос.хай вас блохи покусают за ваше решение", - написала Виктория Рокочук.

"Хороший номер. Но, видимо, этот конкурс себя изживает. Качественные номера не пользуются спросом. А жаль. Костя старался. Молодец! Он молод. У него еще все впереди. Характер у него есть", - посетовала Оксана Петренко.

"Ха! Победительница! Да она ничем не запомнилась,кроме неприятного кривляния,сразу никак не понравилась! Украина лучшая, Костя ты лучший,выступление было супер запоминающимся!", - "прошлась" по победительнице Нетте Барзилай Валентина Яворская.

"Я так понимаю, жюри так оценивает чтоб не дай бог раз через раз на первое место попасть а наш Мелл - все равно лучший️ и первый для Украины!", - "швырнула камень в огород" жюри Ульяна Снегирева.

"Всe заполитизовано!Всe рeшeно зараннee,eщe до выступлений! Сплошная диверсия против Украины! Меловин браво!", - не преминула высказаться Наталия Килейникова.

"Это какие то происки империализма.Уже то,что ему втюкнули выступать первым прозвучало,как приговор.Костя выступил замечательно.Постановка номера была очень достойной.Какой то заговор против нас,не иначе.Переживем!", - вспомнила советские времена и борьбу с империализмом Ольга Прокопенко.

"Ребята, это полнейший слив нашего представителя. А еще хочу подметить, что именно во время выступления Меловина на Ютюбе прервалась трансляция и съело примерно 1/3 песни (потом узнала, что не у меня одной так произошло). Не специально ли?", - резюмировала Саша Плута.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в финале "Евровидения 2018" победу одержала Нетта Барзилай - представительница Израиля. Melovin же получил всего лишь 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей.