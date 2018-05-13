Победитель Евровидения-2018: кто голосовал за Израиль на конкурсе

В прошедшем в португальской столице Лиссабоне в ночь с субботы на воскренье, с 12 на 13 мая, финальном этапе международного песенного конкурса "Евровидение" победу одержала представительница Израиля - 25-летняя Нетта Барзилай.

Она родилась и выросла в Израиле. В юности участвовала в "левом" движении Раматай (крыло молодежного движения Ханоар Хавед Вехалом). Закончила престижное израильское музыкальное училище "Римон". Затем создала свою команду и начала выступать на джем-сейшенах в барах и свадьбах Тель-Авива. Пела в популярном коллективе "Габбер-бэнд", с которым гастролировала по Израилю и европейским странам.

Во время обязательной для всех израильтян службы в армии (ЦАХАЛ) Барзилай была сперва участницей, а затем и солисткой ансамбля военно-морского флота Израиля.

Согласно официальному сайту конкурса, голоса телезрителей финала "Евровидения 2018" для израильской конкурсантки распределились так: 12 баллов - Франция, Испания, Азербайджан, Украина, Молдова, Грузия, Сан Марино, Австралия; 10 баллов - Германия, Бельгия, Кипр, Нидерланды, Швеция, Венгрия, Польша, Россия, Болгария, Чехия, Армения; 8 баллов - Латвия, Мальта, Румыния, Беларусь; 7 баллов - Италия, Исландия, Великобритания, Австрия, Норвергия, Финляндия, Сербия; 6 баллов - Ирландия, Греция, Хорватия; 5 баллов - Швейцария; 3 балла - Македония; 1 балл - Португалия, Литва, Албания, Черногория

Баллы, отданные жюри в пользу Барзилай, распределились таким образом: 12 баллов - Франция, Австрия, Финляндия, Чехия, Сан-Марино; 10 баллов - Испания, Великобритания, Хорватия, Украина, Молдова; 8 баллов - Исландия, Россия, Армения; 7 баллов - Ирландия, Швеция; 6 баллов - Бельгия, Венгрия, Литва, Мальта, Австралия; 5 баллов - Нидерланды, Албания; 4 балла - Греция, Болгария; 3 балла - Дания, Грузия; 2 балла - Италия, Сербия; 1 балл - Германия, Швейцария, Португалия, Словения, Македония, Азербайджан.

С букмекерскими котировками дело обстояло следующим образом. Изначально как раз Барзилай считалась главной претендеткой на победу. Однако после полуфинальных этапов букмекеры стали прочить первое место представительнице Кипра Элени Фурейра (коэффициент 11/8), а конкурсантке из Израиля предрекали второе (коэффициент 10/3).

Напомним, ранее сообщалось о том, за кого на "Евровидении 2018" голосовали украинцы.